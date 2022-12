Demi Lovato ya trabaja en su nuevo álbum

Los fans de Demi Lovato tienen una gran noticia que celebrar. La artista estadounidense ha decidido empezar a trabajar en las canciones que compondrán su próximo álbum, aunque por el momento sus numerosos compromisos profesionales impiden que se pueda volcar de lleno en la preparación de los nuevos temas.

Publicidad

"Estoy trabajando en un nuevo álbum, pero voy a estar extremadamente ocupada con la gira mundial, lo que significa que no lo publicaré pronto, pero ya he empezado a trabajar en él y el material que tengo es increíble. Estoy deseando que la gente lo escuche", señaló a MTV News Estados Unidos.

Profesionalmente Demi vive uno de los momentos "más emocionantes" de su carrera, porque con este nuevo disco pretende sorprender a todos sus fans, por eso aún no ha decidido si se mantendrá fiel a su estilo pop o si se arriesgará con nuevos sonidos.

"Este es uno de los momentos más emocionantes de toda mi vida. Estoy creando música y escuchándola una y otra vez preguntándome: '¿Qué pensará la gente cuando escuche esto? Teniendo eso en cuenta decidiré si quiero hacer un álbum más country, más rock o más R&B [Rhythm and Blues], pero no lo sabré hasta que haya terminado de componer. Adoro todos los tipos de música y me dejo influenciar por todos los estilos musicales que existen. Cuando tenga todas las canciones decidiré cuáles pongo en el nuevo disco. Podría ser una recopilación de diferentes estilos o podrían volver a ser todas pop o incluso podría tener vida propia", añadió.

Por: Bang Showbiz