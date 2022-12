Demi Lovato siente las cosas mucho más desde que no bebe

La cantante estadounidense Demi Lovato se ha dado cuenta de que desde que no bebe siente las cosas mucho más, porque cuando andaba bajo la influencia de las drogas o el alcohol era incapaz de percibir ningún tipo de sensación, ni siquiera una película de miedo la asustaba.

"Cuando no bebes sientes todo mucho más. Si atraviesas algo estresante, estarás superestresada. Yo en cambio solía ver películas de miedo y no asustarme ni una vez. Si había una casa encantada y las cosas saltaban de repente, yo ni me inmutaba, continuaba ahí sentada aburrida. Luego, cuando dejé de consumir, sentía todo. Lloraba más. Me reía más. Todo", explica en la revista Cosmopolitan.

Actualmente Demi se siente mucho más segura, no solo en lo personal sino también en lo profesional.

"La industria necesita artistas que lleven diamantes y tacones altos y que puedan estar glamurosas a todas horas. Pero la industria también necesita a aquellos que no se conforman. Yo soy de estas personas. Yo no me conformo. Yo llevo sudaderas. No me pongo tacones para ir a la tienda", añade la artista en la publicación.