Demi Lovato presume de su propia 'vulgaridad'

La simpática Demi Lovato es sin duda una de las artistas más divertidas y espontáneas de la nueva hornada de divas del pop, pero hasta ella misma reconoce que en ocasiones se deja llevar demasiado por la afición que siente por las palabras malsonantes y por determinados comportamientos que proyectan una imagen demasiado "ordinaria" sobre su persona.

"Tengo que decir la verdad, soy consciente de que a veces mi boca es como un festival de salchichas. No puedo evitar decir palabrotas y ser brutalmente sincera con los demás a sabiendas de que puedo hacer daño. Puedo ser más vulgar y ordinaria que 10 chicos juntos en la misma habitación. Mi humor puede llegar a ser tan inapropiado como desagradable, pero estoy haciendo todo lo posible por cambiar y actuar como una verdadera señorita", bromeó la artista en conversación con la revista Pop.

Más allá de ciertas conductas que podrían considerarse reprobables y poco cívicas, lo cierto es que la que fuera estrella Disney vive en la actualidad una existencia relajada y carente de escándalos, sobre todo desde que pusiera fin al período de rehabilitación que le ayudó a superar sus adicciones y su tendencia a autolesionarse. Tanto es así, que a diferencia de muchas de sus compañeras, Demi ya no quiere escribir canciones que ensalcen las noches de fiesta y los excesos de todo tipo, al no sentirse ya identificada con ese tipo de prácticas que le resultaron tan nocivas en su momento.

"Mis canciones no tratan sobre esos temas porque no se corresponden con mi universo interior. Me resultaría demasiado frívolo hablar de cosas que ni siquiera forman ya parte de mi vida, ya que son asuntos que he superado por completo y de los que no he vuelto a pensar mucho. La verdad es que no salgo de noche y he empezado a apreciar la idea de madrugar", aseveró.