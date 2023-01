Demi Lovato pasa las vacaciones con su novio y su exnovio

La cantante Demi Lovato se mostró encantada de encontrarse con su exnovio Nick Jonas y con el hermano de este, Joe Jonas, mientras disfrutaba de unas vacaciones en la paradisíaca isla de San Bartolomé con su actual pareja, el actor Wilmer Valderrama, tanto que quiso inmortalizar el momento sacando una fotografía de los tres y compartiéndola después en sus redes sociales.

"Esta foto me hace muy feliz. Amo a mis chicos", escribió la joven junto a la imagen, en la que se ve a los hermanos Jonas caminando por el aeropuerto junto a Wilmer.

Por su parte, el actor también parecía muy contento de poder disfrutar de la compañía de Nick y Joe durante sus vacaciones.

"Compartiendo el momento con amigos en St. Barts o St. Barths...", escribió el intérprete en su cuenta de Instagram junto a una imagen de Nick, Joe y él.

Pero la pareja -que ha mantenido una relación intermitente desde 2010- también tuvo tiempo para disfrutar el uno del otro a solas durante su escapada.

"Viajar con este pequeño ángel por el mundo me hace sentir como si el mundo girara solo en torno a nosotros", comentó Wilmer en un selfi con su novia delante del avión.

A pesar de la buena relación que mantiene con su ex, Demi no podría estar más enamorada de Wilmer, al que considera su "mejor amigo".

"Nunca he estado más enamorada. Estoy muy emocionada de tenerle en mi vida como mi mejor amigo y mi novio", contaba en agosto a Yahoo Beauty.

Uno de los aspectos de su relación que más valora Demi es el apoyo incondicional que le da siempre Wilmer.

"No compartimos todo, pero nos sentimos a gusto compartiendo muchas cosas. En cuanto a Wilmer y a nuestra relación, él me apoya mucho en todo lo que hago. Me hace sentir segura de mí misma", explicaba anteriormente a Us Weekly.

Por: Bang Showbiz