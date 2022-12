Demi Lovato nunca ha estado 'tan enamorada'

La cantante Demi Lovato está muy enamorada de su novio Wilmer Valderrama -con el que mantiene una relación desde hace casi cinco años- y reconoce que atraviesan por su mejor momento como pareja.

"Nunca he estado tan enamorada. Estoy muy emocionada de tenerle a él en mi vida como amigo y como novio", confiesa la artista en el portal Yahoo! Beauty.

Además, Demi se encuentra mucho mejor consigo misma desde que cambió lo negativo de su vida por cosas positivas, algo que ha aumentado su confianza.

"Creo que me encuentro así porque he trabajado muy duro. Voy al gimnasio todos los días, me cuido, me mantengo sana. Si dedicas mucho tiempo y esfuerzo en estar saludable, lo notas. Cuando tratas continuamente de mejorarte a ti misma, eres capaz de aceptar tu cuerpo tal cual es y aprendes a quererlo", añade Demi.

La intérprete estadounidense está también "muy agradecida" a su novio Wilmer en ese aspecto.

"No compartimos todo con la gente. Pero los dos estamos cómodos compartiendo muchas cosas. En nuestra relación, él me apoya en todo lo que hago. Me hace sentir segura y guapa. Simplemente estoy muy muy agradecida con él", explicaba recientemente la cantante al Us Weekly.

Por: Bang Showbiz