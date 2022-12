Demi Lovato no guarda rencor a Meghan Trainor por bromear sobre la anorexia

Aunque ambas han convertido sus canciones en himnos a la aceptación personal, Demi Lovato y la cantante Meghan Trainor tienen opiniones muy distintas cuando se trata de juzgar sobre qué temas se puede bromear públicamente, por lo que hace una semana la ex estrella Disney no dudó en afear a través de las redes sociales las declaraciones de Meghan, quien aseguró irónicamente que nunca había tenido la "fuerza de voluntad" suficiente para ser anoréxica.

Sin embargo, Demi no guarda ningún rencor a su compañera de profesión por no haber querido responder a sus críticas.

"No [me ha respondido], pero la cuestión no es ni siquiera quién lo dijo. Conozco a un montón de gente que padece anorexia, incluyendo algunos de los fans que escuchan la música de las dos. Soy una gran defensora de la necesidad de concienciar a la gente sobre la salud mental, especialmente en Estados Unidos, porque no se toma en serio", explicó Demi en una entrevista para el portal Take 40, donde además dio su opinión actual sobre Meghan: "No hay ningún odio por mi parte, no es nada contra otras personas. Pero tengo que alzar la voz por la gente que piensa lo mismo que yo".

El encontronazo entre las dos jóvenes artistas comenzó cuando Meghan explicó que durante su adolescencia como una "chica regordita" siempre le faltó fuerza de voluntad para dejar de comer.

"No tenía la suficiente fuerza de voluntad para tener un desorden alimenticio. Intenté ser anoréxica durante unas tres horas. Comí hielo y puerro, pero eso ni siquiera cuenta como ser anoréxica. Renuncié. Le grité a mi madre: 'Mamá, ¿puedes hacerme un bocadillo?'. Automáticamente", aseguraba entre risas la cantante en una entrevista al portal Entertainment Tonight, un comentario al que Demi no tardó en responder a través de las redes sociales.

"Tener un trastorno alimenticio no demuestra 'fuerza'. La verdadera fuerza consiste en superar tus propios demonios después de estar enfermo y cansado durante tanto tiempo", escribió la joven en su cuenta de Twitter.