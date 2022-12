Demi Lovato 'no estaría viva' si no fuera por Wilmer Valderrama

La actriz y cantante Demi Lovato quiso celebrar ayer domingo sus tres años alejada de los trastornos y adicciones que habían dominado su vida de joven estrella agradeciendo a sus fans, amigos y familia todo el apoyo que ha recibido a lo largo de este tiempo, y en especial a su novio, Wilmer Valderrama.

Así, junto a una fotografía en blanco y negro de los dos besándose, escribió en Instagram: "Desearía poder poner en palabras lo agradecida que estoy por tener a este hombre en mi vida. Pero mi amor ha crecido hasta un nivel en el que las palabras nunca podrían expresar cuánto me completa este hombre. Él me ha querido de una manera que nunca pensé que me mereciera y hoy que cumplo tres años sobria... Después de compartir mis buenos momentos, soportar los malos y apoyarme durante mi rehabilitación... A Wilmer siguen sin reconocerle todo lo que ha hecho y quiero que el mundo sepa lo increíble que es su alma. Realmente hoy no estaría viva si no fuera por él. Te quiero Wilmer".

Wilmer también quiso compartir con sus seguidores lo "orgulloso y honrado" que se siente de estar con la cantante -que comenzó su rehabilitación en 2010, debido a su adicción a las drogas, las autolesiones y a un desorden alimenticio- así como lo feliz que está ahora que sabe que Demi ha conseguido cambiar su vida.

"Ya han pasado tres años desde que dijiste: 'Soy más importante que cualquier pasado, demonio, trastorno o adicción.... Entonces decidiste que tu vida merecía la pena vivirla si te querías a ti misma... Y estoy contento de ver que lo has conseguido... Supe que te convertirías en la mujer que eres ahora... Estoy orgulloso y me honra estar en primera fila viendo el mundo que estás a punto de cambiar. Te quiero Demi", escribió el actor en su cuenta personal de la misma red social.

Por: Bang Showbiz

