Demi Lovato está furiosa con sus fanáticos, vea por qué

Por muchos años que lleve en la industria del entretenimiento Demi Lovato no ha llegado a acostumbrarse a que completos desconocidos se enfaden con ella y le griten "groserías" cuando no accede a sacarse una foto con ellos o a firmarles un autógrafo.

"Da lo mismo el tiempo que lleve haciendo esto, en ocasiones toda esa locura de gritos y empujones me sobrepasa, y para evitar que alguien salga herido o sufrir más ansiedad, me retiro esperando que mis fans comprendan por qué lo hago. Hoy ha habido dos momentos en los que me han gritado groserías porque no me he parado con todas y cada una de las personas [que me estaban esperando]. Es una verdadera mi**da cuando sucede algo así, de verdad. No está bien y recuerden, ya estoy acostumbrada a que me odien, pero yo también soy humana. Así que por favor... márchense con su negatividad a otra parte", afirmó la cantante en Twitter.

Demi ya ha dejado claro en más de una ocasión que, por mucho que le importen sus admiradores, no está dispuesta a tolerar faltas de respeto por su parte. De hecho, en una ocasión no dudó en plantarles cara a dos chicas que la increparon a la entrada de un hotel cuando no accedió a hacerse una fotografía con ellas.

"Las escuché empezar a quejarse y una de ellas dijo: 'Oh, ¿de verdad? ¿Estás de co*a? ¿Vas a entrar directamente al hotel? ¿Estás demasiado cansada?'. Así que entré en el hotel y llamé a mi guardaespaldas. Le dije: 'Ve a buscar a esa chica, tráela aquí'. Consiguió que las dos chicas entraran y yo les dije: 'Miren, les agradezco mucho que hayan venido hasta el hotel, chicas, y que me apoyen, y no quiero que sientan que no los valoro. Pero no puedo pararme [a hacerme una foto] cada vez que me lo piden, y eso no es excusa para faltarme al respeto... porque yo sí me respeto'. Al final acabé sacándome una foto con ellas", confesaba en una entrevista a la revista Allure.

Por: Bang Showbiz