Demi Lovato está 'devastada' tras la muerte de su perro Buddy

La cantante Demi Lovato ha anunciado que su querida mascota Buddy, que compartía con su novio Wilmer Valderrama, murió el pasado domingo en un "trágico accidente" del que no ha querido dar más detalles.

"Se nos rompe el corazón escribiendo esto, pero Wilmer y yo estamos devastados por tener que contaros que perdimos a nuestro angelito Buddy el pasado domingo. Nos ha sido arrebatado demasiado pronto en un trágico accidente y aunque nunca sabré por qué ha sucedido algo así, sé que Dios solo nos pone a prueba con situaciones que podemos manejar, así que sabiendo eso estamos intentando mantenernos fuertes unidos", anunció la joven a través de su cuenta de Twitter este martes.

Publicidad

Demi no ha querido despedirse de sus fans sin pedirles antes que respeten su privacidad en un momento tan complicado y asegurarles que siempre llevará al pequeño Buddy en su corazón.

"Tenemos a mucha gente maravillosa y un montón de amor y apoyo para sostenernos en este momento de necesidad. Buddy fue querido por mucha gente y, a pesar de lo pequeño que era, tuvo un impacto inmenso en nuestras vidas. De alguna manera, era humano y hemos sido muy afortunados de tenerle en nuestras vidas. Os pedimos que respetéis nuestra privacidad mientras nos tomamos un tiempo de duelo y recordamos los momentos mágicos que compartimos con nuestro pequeño ángel. Nunca olvidaremos a nuestro pequeño Buddy, su espíritu cariñoso vivirá para siempre en nuestros corazones. Descanse en paz".

Estos últimos meses no han sido los mejores para las mascotas de las jóvenes estrellas. Floyd, el perro de la ex compañera de Demi en Disney, Miley Cyrus, también murió en abril del año pasado tras ser atacado por un coyote, lo cual dejó muy afectada a la cantante.

"Siento que le he fallado a mi chico. Mi trabajo era protegerle, y no soy alguien que se tome el fracaso a la ligera... Hoy es uno de esos días en los que no me siento capaz de abrir las cortinas para ver el sol, abrir las ventanas para oír cómo el mundo sigue adelante, porque lo cierto es que odio el hecho de que el mundo siga girando. Quiero que se detenga, quiero que a todo el mundo se le rompa el corazón de la misma forma que a mí", tuiteaba Miley en aquel momento culpándose por la muerte de su mascota.