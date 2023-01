Demi Lovato disfruta de su soltería mientras se 'divierte con un amigo'

Desde que confirmara su ruptura con el actor Wilmer Valderrama, al que le unía una sólida relación sentimental de más de seis años, la extrovertida Demi Lovato parece haber estado sacando buen provecho de su condición de mujer soltera, así como disfrutando de algún que otro idilio, como el que mantendría actualmente con el exluchador de artes marciales Luke Rockhold, que le estaría viniendo muy bien para desconectar momentáneamente de sus compromisos profesionales.

"Ahora mismo, Demi se encuentra en un momento de su vida en el que necesita divertirse y no pensar demasiado en su futuro. Luke y Demi han estado hablando mucho, conociéndose mejor y saliendo varias noches. Se gustan mucho y se lo pasan en grande cuando están el uno junto al otro porque así pueden olvidarse de todo por unas horas, eso es todo", aseguró a la revista Us Weekly una fuente cercana a la intérprete.

La propia estrella musical se sinceraba hace unos días sobre las ansias de "libertad" que la definen a día de hoy, tras el comienzo de una nueva etapa que, a buen seguro, la verá aprovechar al máximo todas las experiencias profesionales y personales que vayan llegando a su vida cotidiana.

"Me siento fenomenal y completamente renovada, la verdad. Estoy muy bien, y ya siento que estoy madurando. Mi vida es genial y muy emocionante porque está llena de vivencias que me hacen crecer a todos los niveles. Es un nuevo comienzo que me servirá para sacar el máximo partido a la libertad de la que disfruto", manifestaba Demi al mismo medio en una entrevista anterior.

Otra de las razones que explican el optimismo que destila la artista en estos tiempos tiene mucho que ver también con la presencia en su día a día de un grupo de amigos, incluyendo ahora al guapo Luke Rockhold, que la insuflan de forma constante la confianza que necesita.

"Tengo la suerte de contar con mucha gente a mi alrededor en la que puedo depositar plenamente mi confianza y con la que no me importa mostrarme tal y como soy. Ellos son los que no dudan en decirme las cosas con total transparencia y, al mismo tiempo, apoyarme incondicionalmente en todo lo que hago. Son también los que siempre me recuerdan: 'Oye, puede que tengas un mal día, pero mira todo lo que has conseguido hasta ahora. No lo olvides'", explicaba.

