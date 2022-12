Demi Lovato cree 'en Dios y en el café'

La cantante Demi Lovato ha superado siempre las dificultades apoyándose en sus creencias religiosas, aunque no solo en ellas, el café también juega un papel importante a la hora de enfrentar los problemas.

"Tengo una frase tatuada en la parte de arriba de los pies que dice: 'Let go and let God' [Déjalo estar y deja que Dios decida], así es como quiero vivir. También hay un versículo de la Biblia, Filipenses 4:13, que dice: 'Todo lo puedo en Cristo que me fortalece'. Esa es otra frase que me ha ayudado en los momentos más duros. Algunas veces, para divertirme, me gusta cambiar Cristo por café. El café también me ayuda a enfrentarme a las cosas", revela la cantante en la edición estadounidense de la revista ELLE.

Otra buena medida para encarar cualquier bache siempre ha sido el descanso, y eso es precisamente lo que anda buscando ahora Demi. Sin ir más lejos, era lo que pedía para su 23 cumpleaños, que celebró este jueves 20 de agosto en un momento muy bueno de su relación con Wilmer Valderrama.

"Este año quiero quedarme en casa relajada. Eso es todo lo que quiero hacer. Viendo pelis de crímenes y Netflix con mis pantalones de chándal. Básicamente, estar muy tranquila", añade Demi.