Demi Lovato considera que la entrevista de Bruce Jenner ha salvado muchas vidas

La cantante Demi Lovato ha querido rendir un especial homenaje a la estrella televisiva de 'Keeping Up with the Kardashians' Bruce Jenner -que reveló sus planes de convertirse en mujer en una entrevista con la presentadora Diane Sawyer emitida el pasado viernes- dedicándole su canción 'Warrior' ['Guerrero'] durante el concierto que ofreció este sábado en el Vector Arena de Nueva Zelanda.

Publicidad

"Todo este asunto de la fama empieza a hacerse con el control de tu vida cuando la gente conoce tu nombre, y de repente, ¡boom!, estás en rehabilitación. Entonces sales en los titulares de las revistas y la gente conoce tus problemas. Y lo que resulta increíble es que un héroe americano, un campeón olímpico... Ya era un héroe en mi país debido a ello, aunque, la verdad, no lo supe hasta que vi 'Keeping Up with the Kardashians'. Y siendo sinceros, vosotros tampoco lo sabíais. Simplemente quiero dedicar esta canción... Es muy cursi que esté haciendo esto, pero me da igual. Quiero dedicar esta canción a alguien que se ha convertido en un héroe aún mayor esta noche, ¡Bruce Jenner! No importa si estás de acuerdo con su decisión o no, probablemente ha salvado muchas vidas y ha logrado educar a mucha gente sobre la transexualidad y sobre lo que significa ser una persona transgénero. Así que simplemente quiero dedicarle esta canción a Bruce Jenner", dijó la artista ante el público allí reunido.

Demi -que es amiga de la hijastra del ex atleta olímpico, Kim Kardashian- "nunca" pensó que dedicaría su música al exdeportista de 65 años.

"Por cierto, nunca en mi vida pensé que le dedicaría una canción, pero ha sido sincero y abierto con su historia", apuntó la ex estrella Disney, según informa E! Online.

La canción que Demi cantó a Bruce incluye los versos: "Esta es una historia que nunca he contado. Debo sacarme esto de mi pecho para liberarlo".

Publicidad

Por: Bang Showbiz