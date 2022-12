Demandan a Tyga por no pagar el alquiler de su casa

El rapero Tyga, novio de Kylie Jenner, ha sido demandado por su casero por no pagar dos meses del alquiler de su casa de Calabasas (California). El montante total que debería Tyga sería de 50.000 dólares. Si el músico no paga hasta el próximo sábado, el propietario de la vivienda pedirá que lo desahucien y le cobrará 833.33 dólares al día de renta, según informa el portal TMZ.

La exnovia de Tyga, Black Chyna, madre del hijo de dos años que tiene el artista, también aparece como acusada.

La noticia llega un mes después de que Tyga fuera obligado a pagar antes del 29 de junio al dueño de su anterior vivienda en Calabasas 80.000 dólares de alquiler atrasado. Si no hubiera pagado a tiempo habría tenido que pagar toda la cantidad que debía más los intereses que hubieran generado, en total 124.000 dólares.

También el mes pasado, Tyga se vio envuelto en una pelea a las puertas del club Envogue Genève de Ginebra (Suiza) después de que enfadara al dueño del local al presentarse tarde para su actuación y ofrecer un espectáculo de solo 10 minutos, cuando estaba previsto que actuara durante una hora. El enfrentamiento habría tenido lugar cuando Kylie y él dejaron el establecimiento a las 4 de la madrugada y fueron seguidos por un miembro del personal.

Posteriormente el rapero quiso ofrecer su versión de los hechos a través de su cuenta de Twitter:

"Mis fans de Suiza saben que cada vez que aparezco, actúo. Agradezco a todos que asistieran ayer. Los propietarios de Sum Club se creen que eres suyo solo porque te pagan por acudir a su club durante una hora... No soy esclavo de nadie. No me acoséis ni a mí ni a mi gente cuando estoy intentando relajarme. Desde que entré en el juego en 2008, la gente ha intentado empañar mi marca y mentir sobre mí. Solo quiero hacer música y ser creativo y ser la hos**a. Nada puede parar lo que está previsto. Ellos me pueden odiar, pero Dios siempre me muestra amor".