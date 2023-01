¡Decepción! Bree Olson, exnovia de Charlie Sheen: 'Nunca me dijo que fuera VIH positivo'

Charlie Sheen reconoce que es VIH positivo

Después de que Charlie Sheen (50) confesara hoy martes en el programa 'Today' que es VIH positivo, la ex actriz porno Bree Olson (29) -que mantuvo una relación sentimental con él en 2011- ha ofrecido una entrevista radiofónica al programa de Howard Stern en la que ha confirmado que no es portadora del virus y ha asegurado que el actor nunca le informó de su condición a pesar de que ya era consciente de ella porque fue diagnosticado hace "aproximadamente cuatro años", antes de que comenzara su romance.

"Confié en él. Nunca me lo dijo, nunca. Me dijo: 'Estoy limpio'", aseguró Bree en antena, contradiciendo las declaraciones de Charlie, quien ha afirmado esta misma mañana en 'Today' que siempre ha sido honesto con sus parejas sexuales.

Durante el tiempo que duró su relación, Charlie y Bree utilizaron preservativos de piel de cordero que, aunque funcionan como método anticonceptivo, no impiden el contagio de enfermedades de transmisión sexual.

"Estoy muy enfadada. No le preocupaba mi vida", afirmó Bree, que se habría enterado de que su expareja era VIH positivo hace solo tres días.

Cuando le preguntaron si estaría dispuesta a aceptar una disculpa de parte de la estrella de Hollywood por haberle mentido poniendo en riesgo su salud, Bree se ha mostrado tajante: "No la quiero. Le diría: 'Que te jo*an'".

La estrella porno anunció su intervención en el programa de radio con un tuit en el que explicaba que había decidido hablar públicamente sobre un tema tan delicado para aclarar cualquier posible duda sobre su salud.

"Estoy con Howard Stern. Vamos a dejar las cosas claras", escribió en su perfil de la red social.

Antes de que su expareja revelara que es VIH positivo este martes 17 de noviermbre, Bree publicó un artículo en su blog personal en el que explicaba que se sometía a una serie de pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual al menos una vez al año desde que concluyó su relación con el actor, lo cual no hizo más que avivar los rumores que desde hacía días ya señalaban a Charlie como la estrella de Hollywood que había sido diagnosticada con el virus y que llevaba tiempo ocultando esa información.

"Yo he ido a mi ginecólogo al menos una vez al año desde que rompimos y siempre me he hecho pruebas de todo que han sido negativas en todas las ocasiones", afirmaba Bree, quien se grabó durante la última batería de pruebas médicas a la que se sometió, según informó este lunes en su Twitter: "Me he grabado a mí misma durante media hora realizándome las pruebas para determinar si soy VIH positiva y recibiendo los resultados. Es muy estresante".