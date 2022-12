Deborra-Lee Furness no cree que Hugh Jackman sea un 'marido trofeo'

Hugh Jackman lleva 18 años felizmente casado con la actriz Deborra-Lee Furness, con quien tiene dos hijos adoptivos, Oscar (14) y Ava (9), aunque a pesar de ello, la australiana se siente "minusvalorada" cuando la gente dice que es afortunada por tener a un hombre como Jackman (45) a su lado, quien está considerado uno de los intérpretes más sexys de la meca del cine.

"Que me digan eso me hace sentir minusvalorada. Es como si sugiriesen que he ganado el premio gordo de una rifa", reveló la actriz de 58 años a la revista Woman's Weekly.

Publicidad

La intérprete no cree en la suerte, ya que para ella todo el mundo tiene la capacidad de "crear su propio destino".

"Si quieres algo, pon todo tu empeño y tu buena voluntad en conseguirlo y te darás cuenta de que es posible", declaró.

Además Deborra, quien está involucrada en una campaña por la modernización de las leyes internacionales de adopción, es una férrea defensora de los derechos y libertades de las personas, por eso no cree que nadie tenga derecho a juzgar las vidas de los demás porque sabe lo difícil que es conocer los problemas a los que otras personas tienen que hacer frente en sus vidas.

"Cuando la gente se fija en mi vida, ellos no saben los desafíos a los que tengo que hacer frente cada día, igual que yo no sé los problemas a los que ellos se enfrentan. Los privilegios traen asociadas responsabilidades y desafíos", aseveró.

Publicidad

Los sólidos principios morales de la actriz son una de las claves del amor que Hugh Jackman siente por Deborra, pero también las románticas veladas de las que él y su "maravillosa" mujer disfrutan frecuentemente.

"Para tener un matrimonio y una vida familiar felices tienes que asegurarte de seguir teniendo citas románticas con tu mujer, sin niños. También es importante no tener miedo de decir a tus hijos que en ocasiones no tienes ni idea de lo que estás haciendo", señalaba anteriormente Hugh a la revista OK!