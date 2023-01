¡De no creer! El acoso del que fue víctima participante de Desafío Súper Regiones El antioqueño Daniel Velásquez se ha destacado en el Desafío Súper Regiones no solo por todas sus habilidades como deportistas, sino además por ser uno de los más atractivos del reality. Sin embargo, aunque muchos no lo crean Daniel fue víctima de acoso. Aquí la historia.