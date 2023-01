¿De malas? Pirry perdió su cámara de video con todo su trabajo

El presentador no pudo saber si fue robo, se le perdieron por descuido o se le cayeron, pero lo cierto es que no tenía nada... Pero esta historia no termina así, pues cuando estaba buscando las cosas en aeropuerto, en unas escaleras eléctricas se pegó tremendo porrazo, dejándole varias raspaduras en sus piernas y un morado en el ojo.

Con dolor sentimental por la pérdida de las cosas y físico por el golpe, Pirry tuvo que regresar resignado a Colombia. No obstante, la buena noticia es que su productora movió cielo y tierra, y lograron conseguir su cámara de video en objetos perdidos del Aeropuerto de Madrid con todo el material.

Hace una semana Pirry regresó de viaje: estuvo en Egipto y de ahí se fue a Dubai.