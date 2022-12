Si defender un estampado de cuadros con estilo ya es difícil, ponerse un kilt y salir airoso parece casi imposible para cualquiera que no sea David Walliams que, a la vista está, nació para llevar falda. El presentador de 'Britain's Got Talent' rindió homenaje a Escocia luciendo su traje típico en las audiciones de 'Britain's Got Talent'.