David Schwimmer ayuda a la policía a resolver un crimen

El que fuera uno de los protagonistas de la popular serie 'Friends', David Schwimmer, ha jugado un papel fundamental a la hora de resolver un caso de robo con violencia que se produjo este lunes en el dúplex colindante a la vivienda que el actor posee en Nueva York, al permitir a la policía local revisar las cintas de su cámara de seguridad.

Las imágenes proporcionadas por el intérprete y guionista muestran el final de un altercado entre el vecino del artista -de 26 años-, una prostituta transexual que se encontraba con él y un ladrón de 21 años de edad, que responde al nombre de Robert Rainey y que presuntamente irrumpió en el domicilio de la víctima con el objetivo de sustraer, entre otras cosas, su ordenador portátil.

Según publica el diario New York Daily News, el inquilino mantenía relaciones con la prostituta en el cuarto de baño cuando escuchó cómo el intruso se paseaba sigilosamente por la vivienda, lo que dio lugar a una pelea entre ellos que terminó con el vecino de Schwimmer persiguiendo al ladrón con un cúter.

La inusual escena no tardó en llamar la atención de los residentes del exclusivo vecindario tras ver cómo uno de los implicados en la pelea acababa cubierto de sangre, ya que durante el forcejeo, el asaltante consiguió arrebatar el arma a la víctima y hacerle un corte en la cara.

"La pelea empezó dentro del edificio y terminó en la calle. Había sangre por todas partes", comentó un testigo a la citada publicación, mientras que otro vecino explicó al diario The New York Post que la víctima no podía parar de gritar tras sufrir el ataque de su contrincante: "Sus gritos me dejaron helado".

Aunque la investigación todavía se encuentra en una fase preliminar, los primeros indicios apuntan a que el plan de robo podría haber sido fraguado en connivencia con la prostituta, quien no había dudado en rociar a su cliente con un spray de pimienta antes de darse a la fuga.

Los agentes observaron posteriormente que David Schwimmer tenía cámaras en el exterior de su domicilio y le pidieron las cintas rápidamente para poder reconstruir el suceso, una inestimable ayuda que también contribuyó a identificar al sospechoso, a su inmediata detención, y al hecho de que ya haya sido formalmente acusado de sus delitos.