David Hasselhoff recuerda los inicios de Bruce Jenner para ser mujer

El actor de 'Los guardianes de la bahía', David Hasselhoff, mantiene una estrecha amistad con la estrella televisiva Caitlyn Jenner que se remonta a la época en la que esta aún no se había sometido a su proceso de cambio de sexo y respondía al nombre de Bruce Jenner. Y fue en aquellos años cuando David se enteró de cómo se sentía realmente la exdeportista respecto a su identidad sexual.

"Conocí a Bruce hace 30 años cuando se operó por primera vez. Siempre había sido un hombre, pero cuando se sometió a su primera operación fue cuando todos tuvimos 'esa' charla. Nos preguntábamos: '¿Por qué querría Bruce hacer algo así?'. Ahora ya lo sabemos", reveló el intérprete a la revista heat.

Publicidad

Ahora David se alegra enormemente de que Caitlyn "por fin" vaya a poder vivir como la mujer que siempre se ha sentido.

"Me alegra que por fin haya podido confrontar su situación... Creo que es genial", añadió.

Caitlyn había reconocido ya haber tomado hormonas femeninas antes de conocer a su exmujer Kris Jenner, madre de sus hijas Kylie y Kendall.

"Creo que en el fondo, cuando quieres a una persona, tiendes a no querer hacerle daño. Probablemente no fuese tan buena idea como decirle: 'Así es como realmente me siento por dentro y no sé si puedo seguir adelante mucho más tiempo así'. Fue muy duro para ella. Lo que ves es a tu marido, eso lo entiendo. Lo entiendo... Kris es una buena mujer. No tengo ninguna queja sobre ella. Es una buena persona", aseguraba Caitlyn durante su entrevista con Diane Sawyer.

Publicidad

Por: Bang Showbiz