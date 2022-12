David Guetta sufrió ataques de pánico al separarse de su mujer

El DJ David Guetta pasó un periodo muy difícil tras la separación de su mujer, Cathy -con quien estuvo casado durante 20 años-, tanto es así que llegó incluso a tener problemas a la hora de continuar con su carrera musical.

"Los ataques de pánico suceden cuando tu cerebro se vuelve completamente loco porque no dejas de preguntarte: '¿Y si?, ¿y si?, ¿y si?'. Llegué a un punto en el que no era capaz de hacer música. Me metía en el estudio y nada", reveló el artista al suplemento del periódico The Times, donde también confesó haber sufrido ataques de ansiedad durante "todo un año".

Afortunadamente Guetta logró recuperarse tras conocer a una persona que había sufrido algo similar durante la fiesta de cumpleaños que celebró en su casa de Ibiza, ya que este le dio un buen número de consejos que le ayudaron a luchar contra sus demonios.

"No hay nada que necesites entender. Nadie va a morir. La persona que tiene un ataque de pánico no va a morir. Y cualquier decisión que tengas que tomar en la vida, aunque haya una persona a la que vayas a herir, no va a morir. Y si alguien te hace daño, tú tampoco vas a morir", reflexionó.

El DJ admitió que el consejo le sirvió de gran ayuda durante sus peores momentos.

"Me ayudó tanto, fue increíble. La mejor manera es hacerle frente. Hay que decir: '¡Venga! ¡No te tengo miedo!' Porque sabes que no vas a morir", añadió.