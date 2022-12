Si no te parece que David Gandy tenga cara de bueno, es porque aún no lo has visto enfundado en un elegante traje negro y haciéndole carantoñas a un adorable bulldog inglés. El modelo se mostró muy cariñoso con el perro en la gala benéfica a favor de Battersea Dogs and Cats Home, desde donde luchan para dar un nuevo hogar a perros y gatos abandonados.