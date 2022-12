David Duchovny no se fía de las redes sociales

El actor de 'Expediente X' David Duchovny -padre de West (16) y Miller (12) junto a su exmujer Téa Leoni- posee un perfil en la red social Twitter, pero no se siente cómodo utilizándolo porque le da la sensación de que en cualquier momento puede escribir alguna inconveniencia.

"Tengo mis reservas sobre Twitter. Me empujaron a hacerlo, así que lo hago. Pero siento que es una oportunidad continua para caga*la. Tienes que tener mucho cuidado. ¡No hay forma de borrar lo que publiques! Siempre se lo digo a mis hijos", reveló el intérprete a PEOPLE.

Publicidad

Con sus hijos, David procura mantener una relación constante y hacer con ellos cosas tan rutinarias como revisar sus deberes del colegio.

"La gente siempre habla de la importancia del 'tiempo de calidad'. Y yo creo que lo importante es la cantidad. Me gusta que la relación con mis hijos no sea especial. Soy su padre, no soy el director de un crucero. Me gusta cenar con ellos y echarles un ojo mientras hacen las tareas. Esa es la vida real", añadió.

David también intenta no ser un padre demasiado protector, aunque eso es algo que le ha costado años llegar a conseguir.

"He ido mejorando. Al principio no quería ni que mis hijos subieran a un avión y deseaba que se pasaran todas sus vidas en una misma ciudad. Ahora sigo preocupándome, pero no tanto".