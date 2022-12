David Duchovny está felizmente soltero

Desde que el actor de 'Expediente X' David Duchovny pusiera punto final a su relación en 2011 no ha mostrado gran interés en encontrar de nuevo el amor, ya que ha preferido centrarse en sus hijos, West (16) y Miller (12), y en su carrera.

"Quiero hacer las cosas lo mejor posible. Quiero divertirme lo máximo posible y hacer que todo esto signifique algo para mí. Y lo que tenga que pasar, pasará. Simplemente estoy feliz con como estoy actualmente", declaró el intérprete a la revista People.

Publicidad

Duchovny, que hace poco publicó la novela satírica 'Holy Cow' y un disco de rock, 'Hell or Highwater', intenta sacar tiempo para todas sus aficiones, pero no animaría a sus hijos a seguir sus pasos.

"No les interesa, y yo no les voy a obligar en ningún caso. Yo les diría la verdad: 'Las perspectivas no son buenas, pero haced lo que queráis'".

El actor aún se sorprende de que su propia carrera interpretativa despegara después de graduarse en Princeton y Yale.

"Empecé como escritor, entonces me gradué en la universidad y empecé a actuar mientras intentaba ser dramaturgo. El hecho de haber escrito una novela me parece menos sorprendente que lo de ser actor. Estoy seguro de que a otros sí les parece increíble, pero para mí es sencillamente lo que me ha costado más tiempo", añadió a la publicación.