David Bisbal vuelve a meter la pata en Twitter

El artista almeriense siempre se ha destacado por ser un tuitero empedernido, que no duda en compartir con sus seguidores virtuales todo tipo de noticias y reflexiones sobre el mundo que le rodea. No obstante, la frecuencia con la que comparte sus pensamientos también da pie a que David Bisbal cometa ciertos errores que no pasan desapercibidos para los internautas, como demuestra el reciente desliz que ha cometido a la hora de felicitar a la nadadora Mireia Belmonte por acabar segunda en la última etapa de la Copa Mundial de Natación -una competición diferente a la del Mundial de Natación que se disputó el verano pasado en Barcelona.

"Muchas felicidades a Mireia Belmonte y a Melani Costa, ganadoras del Mundial de Natación", escribió el astro de la música en su perfil sin percatarse de las inexactitudes de su comentario: en realidad Belmonte se encuentra en el segundo puesto de la clasificación general mientras que Olivares es novena, a falta de varias etapas.

Publicidad

Tan pronto como el mensaje apareció publicado en su muro, varios usuarios de Twitter trataron de corregir el error del artista con educación y comprensión, aunque otros se escudaron en el anonimato que ofrece la red social para tomarse con sorna el hecho de que Bisbal no estuviera hoy demasiado inspirado a la hora de expresarse.

"Entérate de en qué han competido antes de tuitear nada, salao (sic). Lo del Mundial de Natación creo que te lo has inventado tú, ¿no? El Mundial fue el verano pasado en Barcelona", le dirigió un internauta que parecía bastante indignado con la confusión.

Sin embargo, este episodio no deja de ser meramente anecdótico si se compara con otros desafortunados mensajes lanzados por el andaluz en su cuenta de Twitter. Sin duda, el comentario que generó más bromas y carcajadas se produjo hace ya dos años cuando Bisbal se quejó amargamente del negativo efecto que tuvo la llamada 'Primavera árabe' en el turismo egipcio.

"Nunca se han visto las pirámides de Egipto tan poco transitadas, ojalá que pronto se acabe la revuelta", compartía el artista ignorando que la revuelta era el germen de toda una revolución democrática.

Publicidad

Aunque algunos usuarios trataron de restar importancia a estas declaraciones al entender que se podrían haber malinterpretado, buena parte de la opinión pública no perdonó al cantante que utilizara el reclamo de los mensajes solidarios por el terremoto que sacudió Japón esa misma primavera -en marzo de 2011- para promocionar algunos de sus conciertos. De esta forma, Bisbal adjuntó la referencia "Pray for Japan" ("Reza por Japón") en varios mensajes que realmente no tenían nada de altruistas.

Más noticias de David Bisbal:

Publicidad

David Bisbal revela sus trucos para triunfar en el amor

David Bisbal envía su apoyo a las víctimas del huracán de Acapulco

La novia de David Bisbal solo tiene tiempo para su hijo

Por: Bang Showbiz