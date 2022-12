David Bisbal: 'Simplemente lo que busco es un amor'

A pesar de que su corazón está ocupado por su hija Ella, el cantante David Bisbal continúa esperando con ansia la llegada de aquella persona con la que compartir su vida y crear un núcleo familiar. Por ello, el almeriense tiene muy claro qué características busca en una mujer, entre las que destaca la ayuda y la comprensión mutua. "No soy tiquismiquis, sé que nadie es perfecto. Simplemente lo que busco es un amor. Me gusta que una mujer sea guapa, pero eso es lo de menos. Lo más importante es que me sienta cómodo con ella y que nos comprendamos y nos ayudemos mutuamente", apuntó Bisbal a su paso por el programa de televisión 'Tu Desayuno Alegre', de Univisión. Sin embargo, la repercusión mediática que generan sus relaciones sentimentales y la escasa intimidad de la que puede disfrutar en su día a día debido a su condición de figura pública dificulta considerablemente su particular búsqueda del amor. "Si soy sincero, la fama me ha robado intimidad. Es lo único que me ha quitado pero se nota mucho en tu día a día. Pero bueno, sinceramente hay muchas cosas positivas, gracias a Dios. Todo lo que se vive con la gente es algo único y muy bonito", aseguró el carismático intérprete. De hecho, Bisbal se considera un privilegiado por poder dedicarse profesionalmente a una de sus mayores pasiones: la música, ya que ello le ayuda a superar con mayor facilidad los problemas de su vida privada y también le permite explotar las aptitudes artísticas que le han erigido como uno de los cantantes españoles con más repercusión a nivel internacional. "La música es una medicina y un trabajo hermoso. Es bonito pero también es cierto que es muy duro. Es uno de los trabajos más duros que existen pero dedicarme a ello es como vivir en un sueño", afirmó.