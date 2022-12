David Bisbal revela sus trucos para triunfar en el amor

El excelente momento personal que vive David Bisbal junto a la modelo Raquel Jiménez podría ser el causante de los románticos mensajes que el almeriense ha publicado en su cuenta de Twitter, con los que ha logrado deslumbrar a sus entregadas seguidoras y probablemente también a su atractiva pareja, con quien protagonizó una sonada reconciliación hace escasas semanas.

"Un hombre enamorado es capaz de hacer cualquier cosa para conquistar a su amor. Esto es lo que pienso al ensayar", reveló el intérprete en su espacio de la red social durante un intercambio de confesiones con los internautas.

El cantante no dudó en revelar algunas de las estrategias que lleva a cabo cuando se propone conquistar a una mujer y que podría haber utilizado para recuperar el amor de la guapa mujer, entre las que se encuentra un paseo a la orilla del mar en algún rincón de su Andalucía natal y también el recurrente ramo de flores.



"Cuando mando flores me gusta llamar a la florería y dictar a la florista el recado de amor", escribió Bisbal desatando las peticiones de sus enfervorecidas admiradoras, quienes no dudaron en solicitarle que demostrara la veracidad de sus palabras enviándoles un ramo.



"Hay que hacer la prueba. ¡Mándame las flores a mi casa con un recado de amor!", le exigió una seguidora en el muro virtual del intérprete, petición respondida rápidamente por Bisbal: "No tengo tu dirección".

Aunque el artista siempre se ha mostrado reacio a hablar ante la prensa sobre cuestiones pertenecientes al ámbito del corazón, su silencio desaparece cuando se trata de expresar sus sentimientos en las redes sociales, en las que da rienda suelta a su lado más pasional.



"Eres parte de mi alma y de mi corazón. Sin ti no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo. Abrázame fuerte. Estas son las cosas que pienso a las 5 de la mañana en España", publicaba el astro de la música en su espacio personal tras su reconciliación con la maniquí.



Sin embargo, el artista almeriense no es el único que utiliza las nuevas tecnologías para dar cuenta de los detalles de su relación, ya que la propia Raquel Jiménez fue la primera en publicar un mensaje en su página de Facebook con el que dejaba entrever que su reconciliación con el intérprete era ya un hecho.



"Amar a alguien es una cosa. Que alguien te ame es otra. Pero que te ame la misma persona a la que tú amas lo es todo", escribía la modelo.

Por: Bang Showbiz