David Bisbal promociona la nueva película de su novia

El cantante David Bisbal no es de esos novios que se olvidan de las fechas importantes en la vida de su pareja, y lo ha demostrado enviándole un cariñoso mensaje a su novia, la joven actriz Eugenia Suárez, este martes con motivo del estreno de su debut en la gran pantalla, 'Abzurdah', aprovechando de paso para hacer algo de promoción a la película.

Publicidad

"Hoy mi China estrena su primera película: 'Abzurdah'. Estoy muy orgulloso de ti y del trabajo que hiciste. ¡Te quiero!", escribió el almeriense en su cuenta de Twitter junto a un mensaje de enhorabuena dirigido a todos los compañeros de su chica: "También quiero felicitar a todo el equipo de 'Abzurdah' por el gran trabajo realizado, ¡felicidades!".

Por su parte, Eugenia ya no trata de mantener en un segundo plano su romance con el intérprete durante las entrevistas promocionales que está realizando estos días, en las que no se cansa de repetir lo enamorada que está, haciendo hincapié, eso sí, en que todavía no existen planes de boda.

"A mí nunca me importó el casamiento, no sé... No soy muy de eso. Estoy muy apegada a la familia y los hijos, pero el casamiento... ¡Siempre he dicho que me casaría de negro! Eso de que me mire todo el mundo...", confesaba Eugenia en el programa 'La noche de Mirtha Legrand'.

Aunque todavía no tengan fecha para pasar por el altar, la seriedad del vínculo entre Bisbal y Eugenia resulta más que evidente después de que la pareja se dejara ver hace unas semanas en España junto a sus respectivas hijas: Rufina (1), fruto de una relación anterior de la argentina, y Ella (4) -hija del cantante y la diseñadora Elena Tablada-, con quien la actriz tiene muy buena química.

Publicidad

"Sí, [claro que quiero a Ella]. Pero prefiero no dar detalles de eso por respeto a su mamá y a ella, que es menor. Pero yo muero por los niños, me encantan. Me encantaron toda la vida y sigo sintiendo que nací para ser madre", aseguraba la joven en una entrevista al periódico argentino Clarín.

Por: Bang Showbiz