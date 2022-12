David Bisbal nunca se ha sentido amenazado por sus fans

A diferencia de algunos de sus compañeros de profesión, David Bisbal nunca ha tenido que protagonizar alocadas carreras para huir de sus admiradores, por lo que no deja de sentirse agradecido por contar con una base de fans comedida que se contenta con pedirle un autógrafo o una fotografía ocasional cuando se lo encuentra fuera de los escenarios.

"Nunca he pasado miedo por los fans, ni mucho menos. La verdad es que nunca he tenido ningún problema. A lo mejor he ido a algún lugar donde puede que haya habido mucha gente que se me haya acercado a pedirme algún autógrafo o alguna foto, pero nunca he sentido peligro, en ningún momento. Esas cosas son leyendas que deben existir por ahí, porque yo nunca he sentido ningún tipo de miedo", confesó el cantante durante una entrevista al periódico portorriqueño Primera Hora.

Publicidad

En cualquier caso Bisbal sí reconoce que su fama le ha impedido continuar saliendo a cenar o tomar unas copas con sus amigos en lugares públicos por las interrupciones constantes de sus seguidores.

"Hay algunas cosas que he extrañado, como ir a la feria de Almería, o irme a un bar a tomar alguna cerveza con los amigos. Pero poco a poco y con el tiempo voy haciéndolo otra vez. Aunque sí que es cierto que no siempre estoy con mis amigos, porque al final la gente va interfiriendo en el grupo y es otro tipo de reunión", añadió.