David Bisbal no contesta preguntas sobre Eugenia Suárez

La visita de David Bisbal a Argentina ha concluido sin que ni él ni la actriz Eugenia Suárez hayan hecho ningún gesto para atajar las especulaciones en torno a la supuesta crisis que estaría atravesando su relación.

El cantante tampoco ha querido aprovechar la oportunidad que le brindaba un encuentro virtual con sus fans que organizó tras llegar a Brasil este miércoles para desmentir los rumores de su ruptura con Eugenia, ya que se negó a responder a las preguntas sobre dicho tema a pesar de ser uno de los más mencionados.

Sin embargo, Bisbal sí accedió a hablar acerca de algunos aspectos de su vida personal, como lo mucho que echa de menos a su hija Ella (4) -fruto de su fallida relación con Elena Tablada-, a quien asegura que "se comerá a besos" cuando vuelva a España.

Por su parte, tras varias semanas de ausencia la joven argentina ha retomado su actividad en las redes sociales -donde solía mostrarse muy activa, especialmente a la hora de comentar las publicaciones de Bisbal- para promocionar su último trabajo como modelo para la marca de ropa de una amiga, a quien también quiso felicitar efusivamente por su trabajo, todo ello sin hacer referencia en ningún momento al cantante.

"¡Felicitaciones amiga mía! Orgullosa de vos y de todo lo que haces. ¡Te quiero ratón!", aseguró Eugenia, añadiendo: "Siempre pienso que deberían envidiarme por los amigos que tengo".

La última ocasión en que se pudo ver junta en público a la pareja fue hace dos semanas, cuando Eugenia acudió a Lincoln (Argentina) para dar una sorpresa a su chico, quien sin embargo se habría mostrado "frío y distante con ella", según varios testigos presenciales.

Esta actitud del cantante contrastaría fuertemente con sus propias palabras hace tres semanas, cuando aseguraba sentir por la joven un "cariño muy especial" y "mágico".

"En Argentina siempre me he encontrado con muy buen cariño y evidentemente me he encontrado también con un cariño muy especial. Es algo mágico que sucedió y ahí está. Es una maravilla y hay que agradecérselo a Dios", explicaba el intérprete a la cadena argentina TVP.