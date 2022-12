David Bisbal: 'Mi hija es el gran amor de mi vida'

Aunque el carismático David Bisbal disfruta de un bonito idilio con la actriz argentina Eugenia Suárez, con quien recientemente pasaba unos días de vacaciones en el país natal de la artista, su ilusionante relación sentimental no ha hecho olvidar al cantante las largas temporadas en las que su hija Ella era -junto a su madre- la única mujer que ocupaba su corazón, ya que el intérprete sigue hablando de su primogénita como el "gran amor" de su vida.

"Mi hija es el gran amor de mi vida, por supuesto", aseguró Bisbal en el programa radiofónico de Enrique Santos, en la emisora Uforia, para explicar justo después que es capaz de compaginar los mimos y carantoñas que dedica a su pequeña con una actitud más severa cuando la ocasión lo requiere: "Lo cierto es que no soy un papá muy muy estricto, pero tampoco hace conmigo lo que quiere. Es verdad que me derrito por ella, porque me parece increíble que pueda darme tanto cariño y tanto amor, pero cuando hay que decir que no, siempre digo que no".

Sin embargo, la tranquilidad que define estos días el ámbito personal del cantautor andaluz podría verse empañada por la creciente tensión que se ha generado últimamente entre Eugenia y su expareja Nicolás Cabré, un conflicto relacionado con la custodia compartida de su hija Rufina.

"Nico está muy enfadado porque tiene la impresión de que la 'China' está proyectando su futuro en España con la niña, algo que jamás permitirá porque no soportaría estar lejos de su hija. Eugenia y Bisbal llevan ya casi un mes de novios, él ya vino a visitarla a Buenos Aires y ahora parece que es ella la que quiere ir a España para estar con él. Obviamente ella puede hacer lo que quiera, pero Nico no tolerará que intente alejarle de la persona más importante de su vida, Rufina", aseguraba recientemente una fuente a la revista argentina Pronto.