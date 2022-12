David Bisbal declara su amor por América Latina

El cantante David Bisbal ha dejado muy claro en su cuenta de Twitter que, tras la estrepitosa eliminación de la selección española, su corazón futbolero se encuentra dividido entre los muchos equipos latinoamericanos que ya han certificado su pase a octavos de final en el Mundial de Brasil, lo que demuestra que el andaluz no es solo un gran aficionado al deporte rey, sino que también mantiene un vínculo fuerte y duradero con una zona del mundo que siempre le ha tratado con especial afecto.

"Me encanta la participación de las selecciones latinoamericanas en este Mundial. ¡Muchas felicidades! Nos estáis dando toda una lección de cómo jugar al fútbol", escribió el astro de la música en su espacio personal, precisamente ahora que se encuentra recorriendo su España natal en el marco de su gira de conciertos 'Tú y yo'.

Esta no es la primera vez que David Bisbal acaba rendido ante el encanto y la riqueza cultural -además de futbolística- de las naciones de habla hispana, ya que cada vez que se presenta en Latinoamérica aprovecha la oportunidad para visitar algunas de sus joyas arquitectónicas y, sobre todo, para destacar en sus entrevistas el cariño y el entusiasmo con el que le acogen los admiradores de cada país que visita.

Sin embargo, la emoción que le invade cada vez que su profesión le obliga a pasar por Sudamérica también se explica estos días con el apasionado romance que mantiene con Eugenia Suárez, la actriz argentina de 22 años que le ha robado el corazón, principalmente porque fue durante su última gira acústica por la región cuando conoció a la "muchacha" que ha traído "paz y estabilidad" a su vida cotidiana.

"Disfruté mucho durante mi última gira por Latinoamérica porque en ese tiempo conocí a esta chica que me hace tan feliz. Estoy muy contento con la muchacha que he conocido, porque me ha dado cariño cuando más lo necesitaba; creo que ya merecía algo de paz y estabilidad", se sinceraba el artista en el programa '¡Qué tiempo tan feliz!' (Telecinco).