David Bisbal celebra su cumpleaños con Eugenia Suárez

El simpático David Bisbal ya dejó entrever en su momento que soñaba con disfrutar de la compañía de sus seres más queridos durante los festejos de su 35 cumpleaños, pero teniendo en cuenta que todavía se encuentra lejos de su España natal, no sorprende que ante la falta de su madre, sus amigos o de su hija Ella, el cantante consiguiera al menos divertirse al máximo con la compañía de la mujer que hoy en día podría ocupar su corazón: la actriz argentina Eugenia Suárez.

Como publican varios medios de comunicación argentinos, la atractiva intérprete no lo pensó demasiado a la hora de solicitar al canal de televisión Telefé -al que está vinculada profesionalmente por su participación en una telenovela- unos días de vacaciones para encontrarse con el artista almeriense este fin de semana y felicitarle personalmente durante su aniversario, una agradable sorpresa de la que no se han filtrado más detalles pero que sin duda indica que la relación entre ambos no ha dejado de estrecharse en las últimas semanas.

Y hay más. Según lo revelado por varios miembros del equipo de producción de la serie, la 'China' Suárez estaría planteándose pedir un nuevo permiso a sus jefes para disfrutar de la compañía de Bisbal a finales de la semana que viene, ya que el vocalista español regresa a Argentina -concretamente a la ciudad de Córdoba- para ofrecer un nuevo concierto de su exitosa gira 'Tú y yo', la aventura musical que propició su primer encuentro y que les ha ayudado estos meses a forjar un vínculo lleno de complicidad.

Fue además tras el primer recital que David Bisbal protagonizó este año en Argentina -hace poco más de un mes en Buenos Aires- cuando saltó la noticia de que la pareja podría haber compartido una noche de pasión en un hotel de la ciudad, poco después de que Eugenia compartiera con sus seguidores de Twitter sus impresiones sobre la calidad artística de un hombre con el que, semanas después, grababa un videoclip que sacaba a relucir el lado más romántico de los dos guapos intérpretes.