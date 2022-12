David Beckham sabe que no es buen actor

El exjugador de fútbol David Beckham está convencido de que dedicarse al cine nunca hubiera sido una buena idea. A pesar de haber tenido a su amigo Tom Cruise como mentor, el británico cree que sus dotes como intérprete no están al nivel necesario para triunfar en este campo.

"He hecho algunas cosas durante 15 años, pero nada que sea de este nivel. Me mantendré ahí, creo", comentó al periódico Metro durante la gala de los premios BAFTA celebrada este domingo en el Royal Opera House de Londres.

Publicidad

Donde sí que ha destacado mundialmente ha sido en el campo de fútbol, y por ello ha podido conocer a numerosos personajes de gran relevancia a nivel mundial, lo que no quita para que siga quedándose sin palabras cada vez que tiene cerca a un famoso de renombre.

"Me pongo nervioso. Acabo de encontrarme con Benedict Cumberbatch. Es un tío genial. Nos hemos visto unas cuantas veces durante los últimos seis meses. Es genial estar aquí y ver a tanta gente con talento", añadió al citado medio durante la gala, donde presentó el galardón a Mejor Película Británica, que fue a parar a 'La Teoría del Todo', protagonizada por Eddie Redmayne.

David reconoció haber visto la película junto a su mujer Victoria Beckam, y haber quedado encantado con la interpretación de Redmayne, aunque con tanto niño en casa -Brooklyn (15), Romeo (12), Cruz (9) y Harper (3)- lo suyo es más el cine infantil.

"La mayoría de películas que hemos visto durante estos últimos 15 años han sido películas de niños. Pero hemos visto otras... Iba a decir películas de adultos, pero obviamente no, me refiero a películas no infantiles... 'Paddington', 'Lego Movie'. Victoria y yo vimos 'La Teoría del Todo', de Eddie, él está increíble", comentó al programa Newsbeat de BBC Radio 1.