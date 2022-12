David Beckham llora con las películas de Disney

El famoso exfutbolista no tiene reparos a la hora de presentarse en público como una persona sensible que se “derrumba emocionalmente” cada vez que ve una película de alto nivel lacrimógeno. Tanto es así, que al deportista británico todavía le cuesta ponerse delante de la pantalla del televisor cuando alguno de sus hijos quiere ver cintas como ‘Armageddon’ o la clásica ‘Aladdín’ de la factoría Disney.



“La verdad es que me suelo derrumbar emocionalmente con todo tipo de películas, ya sean comedias románticas, grandes dramas como 'Armageddon' o incluso películas de Disney. No puedo evitar derramar una lágrima cuando se acerca un momento de gran emotividad. No puedo ocultarlo, es muy difícil que no llore durante alguna de esas escenas”, reveló Beckham en la emisora BBC Radio 1.



Un episodio que obligó al exdelantero a tratar de “contenerse” emocionalmente se produjo al enseñar a sus tres hijos mayores los resultados del documental ‘The Class of ‘92’, la cinta biográfica sobre la generación de futbolistas que hizo del Manchester United uno de los mejores clubs de la historia del fútbol. Aunque Beckham tenía razones de sobra para dejarse llevar por su lado más sentimental -la película relata sus prometedores inicios en el equipo de sus sueños-, en ese caso intentó bloquear sus emociones para no protagonizar un embarazoso momento delante de sus seres queridos y excompañeros de equipo.



“La verdad es que me emocioné muchísimo, grabando el documental y durante la presentación. Pero en el evento me dije a mí mismo que no podía llorar, que los chicos se iban a reír de mí y que iban a avergonzarse de su padre. Creo que lo disimulé bastante bien y salí del paso con estilo”, añadió al mismo medio.



Fuente: Bang Showbiz

