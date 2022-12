David Beckham confiesa estar feliz luego de abandonar su carrera futbolística

Desde que se retiró del fútbol en 2013, David Beckham no ha tenido tiempo para aburrirse gracias a sus diversas aventuras empresariales, a su trabajo caritativo y a sus puntuales incursiones en el mundo de la actuación. Pero sobre todo a lo que se está dedicando el exfutbolista es a recuperar el tiempo perdido con su mujer Victoria y sus hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.

"Siempre echaré de menos el fútbol porque jugué durante 22 años y es lo que siempre quise hacer desde niño, pero en realidad ha sido una transición muy fácil, no ha supuesto ningún desafío. Ahora puedo pasar más tiempo con mi familia y en casa. Todavía viajo mucho por trabajo, pero ahora me voy diez días y luego estoy en casa seis semanas seguidas", explicó David en un encuentro virtual con sus fans vía Facebook para promocionar el corto 'Outlaws', que protagoniza para la marca de ropa Belstaff.

Aunque David ha disfrutado con sus pequeños cameos en las películas de su amigo, el director Guy Ritchie, 'The Man From U.N.C.L.E' y 'Knights of the Roundtable: King Arthur', no tiene pensado convertir la interpretación en su nueva profesión porque detesta verse en la gran pantalla.

Cuando le preguntaron sobre los rumores de que podría ser el encargado de dar vida a James Bond en la próxima película de la franquicia, respondió irónicamente: "Parece ser que sí... Todavía no se han puesto en contacto conmigo. No es algo que me interese hacer. Alguna gente dice que estoy lanzando mi nueva carrera y teniendo un amigo como Guy Ritchie... Pero él solo me pidió que apareciera en un par de cosas, por pura diversión. Me lo he pasado bien, pero es lo más lejos que llegaré en este terreno".

Por: Bang Showbiz