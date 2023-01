David Arquette destaca su buena relación con su exmujer Courteney Cox

Para el actor David Arquette resultaba "extraño" ver las noticias que se publicaban de su boda con su segunda mujer Christina McLarty -con quien tiene a su hijo Charlie (1)- porque normalmente incluían imágenes de su primer matrimonio con Courteney Cox.

"Es raro. Nos casamos y publicaban bonitas fotos de nuestra boda pero también imágenes de mí y de mi ex y es como: '¡Ooh! ¡He estado casado antes!'", contó David a Khloé Kardashian en su programa 'Kocktails with Khloé'.

David se alegra de seguir manteniendo buena amistad con Courteney -madre de su hija Coco (11)- puesto que es una persona a la que siempre querrá.

"Tenemos [la productora] Coquette Productions por lo que producimos cosas juntos y trabajamos juntos. Es simplemente increíble trabajar juntos. La quiero. Estuvimos casados unos 13 años y tuvimos una hija. No puedes olvidarte de todo eso".

David también habló acerca del rechazo de su hermana Alexis Arquette -anteriormente conocida como Robert- al término "transgénero" después del proceso de cambio de género al que se sometió la popular Caitlyn Jenner el año pasado.

"Alexis es muy alocada y después de que Caitlyn cambiara de género, dijo: 'Ya no soy transgénero'. Yo estaba como: '¿Qué dices, Alexis?'. Y me contestó: 'Prefiero referirme a mí misma como de género sospechoso'. Le dije: 'Eres mi hermana y mi hermano' y me dijo: 'Depende de cómo vaya vestida'. Creo que debido a lo de Caitlyn ella está como: 'Yo ya hice eso. Ahora llevémoslo al siguiente nivel'", añadió.