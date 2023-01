Dave Castiblanco, modelo andrógino, recordó su dura infancia

Dave Castiblanco es recordado porque fue uno de los participantes del reality de modelos de Caracol Televisión.

El modelo andrógeno que marcó la diferencia porque perfectamente puede desenvolverse como hombre o como mujer.

¿Cómo fue la infancia de este modelo?

"Yo crecí en una familia de mujeres por ende siempre tuve una imagen femenina muy ejemplar. Nunca crecí con una imagen paterna cercana a mí. Tanto mi abuela como mi mamá eran las proveedoras de la casa, para mí era ver una mujer fuerte, segura, empoderada. Desde pequeño afiancé las cosas tanto masculinas como femeninas, las exploraba libremente y no me las cuestionaba si estaba siendo hombre o siendo niña, de hecho, mi familia nunca me recriminó por eso", asegura.

Él sabía que era un niño diferente y al ser distinto posiblemente no encajaba en el grupo de sus compañeros. ¿Cómo se sentía él?, ¿cómo era su forma de ser?, ¿le hacían bullyng?

"Era muy introvertido todo el tiempo, yo me daba cuenta precisamente de esa diferencia con los demás chicos de mi círculo social… yo era tan diferente que yo me guardaba muchas cosas para mí. Pero sí recuerdo estar en primero de primaria y que me preguntaban tus gafas por qué son moradas, pues cuál es el problema a mí me encanta el morado, me decían “careniña”, me decían todo lo que te puedas imaginar. Era muy incómodo muchas veces tener que presentar una exposición y ver todos los niños riéndose de ti y que la profesora no te diga nada y que tú le propongas a la profesora déjame presentártela tu y yo y no Castiblanco tienes que presentarla ante todos porque así es la vida y yo bueno pues sí es muy cierto, pero siendo niño uno no tiene ese carácter para afrontar ese tipo de cosas", remembró.

Dave se refirió a su mamá como una mujer que jamás lo rechazó y siempre sintió respaldo por parte de ella.

"Algo muy valioso con lo que he contado en toda mi vida es mi mamá. Mi mamá es sicóloga entonces es muy hermoso poderme dar cuenta que desde pequeño mi mamá nunca me recriminó nada; pero seamos francos si a mí me discriminan, a mi mamá en la entrega de notas qué tipo de comentarios le podían hacer, o qué tipo de comentarios le llegan hacer a las mamás en los colegios que sus niños desde temprana edad empiezan a mostrar sus características o de formas de mostrarse. Es muy fuerte porque los mismos profesores empiezan a cuestionar cómo ejerces tu maternidad. Es que nosotros nacemos así, entonces porqué tienen que recriminar a nuestros padres también. Esa labor de mi mamá de lidiar con todas estas cosas que le decían en el colegio y ella tener ese gran de respeto de nunca regañarme por eso".

En la primaria a Dave le parecía un juego todo lo que le decían y lo discriminaron, pero en la secundaria fue distinto.

"Sí tuve grandes depresiones más que todo en la época de bachillerato porque uno empieza con el tema hormonal empieza a ser más sensible y es justo donde yo mismo empiezo como a perder el interés por vivir, es algo muy fuerte".

¿Cómo superó esas depresiones?

"Es algo muy fuerte, luego de pasar esta situación, ahí es cuando yo pierdo un año escolar y ese es el punto de partida y el cambio contundente de mi vida. Fue una etapa tan oscura y reprimida que yo siento que esto justamente me da el valor y me empodera para tener este carácter actual de yo mismo darme cuenta que mi misión es ser un vocero de todas esas personas que tienen que callarse porque de pronto no reciben ese apoyo de la familia, porque de pronto el entorno social en el que se desarrollan no los apoyan y no les permiten mostrar su identidad como realmente son".

Al tener clara su personalidad tenía que dar el siguiente paso y era mostrase socialmente como es. ¿De qué forma lo hizo?

"Al terminar mi bachillerato es cuando empiezo a construir mi identidad, cuando empiezo a mostrarme de la manera en que me quiero vestir, que si me quiero peinar de tal manera, que si quiero mezclar ropa masculina y femenina en un look, que si quiero pintarme el pelo de algún color, tuve muchos cambios físicos una locura pero es maravilloso tener esa posibilidad de uno mismo entrar como en campos ‘explorativos’ donde tu empiezas a jugar con tu imagen y como tú mismo empiezas a construir tu imagen".

Entonces empezó a utilizar ropa de hombre combinando accesorios de mujer hasta el punto de llegar a utilizar prendas completamente femeninas. Para ese momento ya el qué dirán no le importaba.

"¿Te acuerdas cómo fue la primera vez que saliste a la calle con tacones? Sí me acuerdo perfectamente de ese día, recuerdo que tenía una cantidad de sombras negras en los ojos una cosa bárbara yo me hubiera visto y hubiera dicho ay Dios mío. Pero justamente es algo muy valioso porque ahí es donde uno mismo se va dando cuenta de qué manera puedes pulir tu imagen de qué manera puedes llegar a mostrar una faceta demasiado elegante, demasiado sofisticada de cómo te quieres ver".

Aunque siempre ha dicho que se puede comportar como hombre o mujer, se inclina más por el lado femenino. la pregunta es: ¿le gustaría ser transexual o un transgénero?

"El pensar en hacer una transición nunca fue algo necesario para mí. Yo puedo ser mujer y puedo ser una mujer sin senos, sin una prótesis de cola. yo respeto a las personas que sienten la necesidad de hacer estos tránsitos porque son personas que dicen necesito esto en mi cuerpo porque es así como yo me identifico. Yo soy una persona de identidad de género no binaria, la persona no binaria es aquel que transita entre lo masculino y lo femenino, pero va más allá, no se casa con ninguna de las dos, no es lo suficientemente hombre, ni lo suficientemente mujer", aseguró.

Dave ahora quiere ser un instructor de pasarela, desea aprovechar el momento para estudiar actuación y presentación, él es un artista y su talento tiene que seguir vigente.