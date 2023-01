Dascha Polanco solía sentirse inferior solo por ser latina

La actriz dominicana Dascha Polanco tardó en reunir el coraje para decidirse a probar suerte en el mundo de la interpretación porque tenía la sensación de que no era lo suficientemente buena debido en gran parte a que no contaba con el ejemplo a seguir de otras estrellas latinas.

"Creo que históricamente los latinos están subconscientemente condicionados para sentirse de esa forma, como si no fueran lo suficientemente buenos o como si fueran inferiores. Esa fue una de las grandes restricciones durante toda mi vida a la hora de intentar dedicarme a esta profesión, porque no me veía [representada] en la televisión o en las películas", explicó en una entrevista a HuffPost Live la actriz de 'Orange Is the New Black'.

Esa es la razón por la que Dascha se sintió fuera de lugar en un principio durante el rodaje de su última película, 'Joy', en la que comparte pantalla junto a Jennifer Lawrence, Robert De Niro y Bradley Cooper. Sin embargo, el director de la cinta, David O' Russell, se encargó de hacerle recuperar la confianza en sí misma.

"Son leyendas vivas, así que a veces te sientes como si no debieras estar aquí. Como latina, lo más probable es que sientas que no eres lo suficientemente buena. Te sientes insegura. Pero hubo una cosa que David mencionó, me dijo específicamente: 'Sé lo que estoy haciendo, sé quién quiero que forme parte de mi visión. Solo necesito que confíes en mí y te guiaré en la dirección correcta'", añadió.

Gracias a las sabias palabras del cineasta, Dascha comenzó a confiar por fin en su propio talento.

"Trabajar con esas personas fue una redención. Así que me dije: 'Tienes que espabilarte y tomarte esto como tu oportunidad para dar la talla. Eres actriz y eres tan buena como cualquier otra actriz, independientemente de cuál sea su aspecto o de cuál sea el tuyo'".