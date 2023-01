Dascha Polanco no cree en las 'medias naranjas'

La teoría de que todos tenemos una media naranja que nos complementa a la perfección no termina de convencer a la actriz Dascha Polanco, quien prefiere apostar por trabajar en una relación de pareja en lugar de sentarse a esperar que aparezca un hombre que complete su vida en todos los sentidos.

"¿Tenemos realmente una media naranja? No lo sé. Yo creo que sencillamente aceptamos nuestras inseguridades y trabajamos juntos y colaboramos. Los más importante es querernos con nuestras diferencias para encontrar esa conexión especial [con la otra persona]", afirmó en el programa 'The Real'.

Publicidad

Además, Dascha considera que no se puede esperar que una persona te quiera si no aprendes antes a quererte tú mismo, lo que en su caso concreto se traduce en abrazar su curvilínea figura sin importar si se ajusta o no a los cánones de belleza de la sociedad.

"Las curvas de una solo una tiene licencia para guiarlas. Así que, si tú no quieres a tus curvas, nadie va a poder quererlas. Hay que saber que en la vida se hicieron los gustos para todos los colores. Si eres flaca, si tienes 'pechonalidad', si tienes más de atrás... Lo importante es que tú te sientas bien. No permitas que alguien te haga sentir menos porque es diferente a ti", aseguró la actriz a Variety Latino.

Por: Bang Showbiz