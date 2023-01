Dascha Polanco: 'Hay marcas que no quieren vestirme debido a mis curvas'

Para la actriz Dascha Polanco supone un desafío aún mayor lucir impecable sobre la alfombra roja porque, en su caso, las opciones son limitadas, ya que muchos diseñadores se niegan a prestarle su ropa debido a su figura curvilínea.

"Hay muchas marcas que no quieren vestirme porque no uso la talla de muestra. Pero eso solo sirve para demostrar que yo también puedo tomar una decisión, no tengo por qué vestirme con su ropa. No voy a esperar a que decidan vestirme... Soy yo quien elige qué ropa llevar", explicó la intérprete en una entrevista a Rolling Out.

Sin embargo, Dascha no permite que ese tipo de situaciones minen su confianza en sí misma y en su atractivo físico.

"Desde luego, estoy rompiendo el molde. No soy una talla cero, y aun así tengo buen aspecto utilizando una talla ocho", afirmó.

Los problemas de la actriz a la hora de encontrar ropa comenzaron únicamente tras mudarse a Estados Unidos porque cuando vivía en la República Dominicana jamás tuvo la sensación de que su cuerpo fuera diferente.

"Al haber crecido en la República Dominicana, nunca supe que no podía entrar en una talla cero, culturalmente allí era el tipo de chica que gustaba. Pero una vez vienes a Estados Unidos y ves los estándares que imperan en los medios, ahí es cuando empiezas a preguntarte: 'Bueno, ¿soy igual que todos los demás? ¿Es esto aceptable?'".