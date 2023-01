Dascha Polanco confía en que se conozca 'la verdad' tras ser demandada por agredir a una menor

La actriz Dascha Polanco tuvo que comenzar este jueves, el día de su 33 cumpleaños, realizando una visita a la Corte de Manhattan (Nueva York) para hacer frente a los cuatro cargos por asalto y acoso de los que se le acusa tras supuestamente agredir el pasado 29 de julio a una joven de 17 años llamada Michelle Cardona después de invitarla a su apartamento a través de un mensaje de texto.

Sin embargo, la intérprete de la popular serie 'Orange is the New Black' no quiso permitir que sus problemas legales le impidieran disfrutar de una buena fiesta de cumpleaños en el restaurante TAO Downtown de Nueva York, de la que más tarde compartió una fotografía en sus redes sociales junto a un mensaje en el que anunciaba que "el bien triunfará" haciendo referencia a las acusaciones que pesan contra ella.

"¡Soy una guerrera! La verdad está por llegar... ¡El bien triunfará!", escribió Dascha en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que aparece soplando las velas de su tarta de cumpleaños. "Me siento agradecida por otro año de vida. Espero ser bendecida con salud y seguir siendo fiel a mí misma", añadió en otra publicación.

Los documentos presentados ante el juez alegan que Dascha golpeó a la joven Michelle en el rostro en tres ocasiones, además de arañarle los brazos y tirarle del pelo, unas lesiones por las que esta tuvo que recibir posterior atención médica en el hospital.

Aunque la actriz se negó a realizar comentarios a la salida del juzgado, su representante legal ha afirmado que los cargos presentados contra Dascha eran únicamente una estratagema para obtener dinero de ella.

"Es todo un montaje para ganar dinero y está grabado en vídeo. Esta joven está intentando extorsionar [a Dascha] para que renuncie al caso. Confiamos en que todos los cargos serán desestimados", alegó su abogado, Gerald Lefcourt, en un comunicado que recoge el periódico New York Post.

Por: Bang Showbiz