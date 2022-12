Dappy: 'Pescar me mantiene cuerdo'

El rapero Dappy es un pescador entusiasta que, cuando no está componiendo, busca refugio en un lago tranquilo en el que sentarse durante horas a pesar carpas

"Me encanta pescar. Sin mi pesca no sé lo que haría. Me mantiene cuerdo", reveló el ex miembro de N-Dubz en el programa de la televisión británica 'Lorraine'.

Publicidad

El músico de 28 años -padre de Gino (7) y Milo (5) junto a su pareja Kaye Vassell- ha sido arrestado en distintas ocasiones por comportamiento violento contra la autoridad y pillado consumiendo metadona en un club nocturno. Episodios que Dappy achaca a la fama y al proceso natural de madurar.

"Crecer haciendo todas estas locuras fue en parte porque era joven y espontáneo, y la fama se me subió un poco a la cabeza. Me creía intocable, pero al final del día todos somos humanos. Tengo una madre que me quiere y tengo dos hijos. Todos cometemos errores. Pero ha sido un gran viaje", añadió el cantante.

Con su nuevo sencillo 'Money Can't Buy' y su nuevo álbum previsto para salir antes de navidad, Dappy mira al futuro con entusiasmo.

"Mirándolo ahora, he crecido tanto desde que llevaba esos absurdos gorros. Es el momento de vender algunos discos. Tengo tres números uno y quiero cinco", asegura en el programa.