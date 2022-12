Danny O'Donoghue rechazó Hollywood por la música

El cantante de The Script, Danny O'Donoghue, ha recibido en los últimos meses numerosas ofertas de trabajo pero las ha declinado porque consideraba indispensable terminar con los conciertos de su gira que tenía ya cerrados.

"Me han llegado un montón de ofertas para hacer cosas en Estados Unidos, pero no tengo tiempo. Me han ofrecido cosas muy interesantes", ha contado a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Entre las propuestas recibidas está una "importante" película animada, que no aceptó para no dejar en la estacada a sus compañeros de banda, Mark Sheehan y Glen Power.

"Hubo una oferta que no puedo decir exactamente para qué era pero era para una película animada muy importante, la cuestión es que me hubiera llevado cuatro meses de mi vida hacerlo. Si lo hubiera hecho estaría haciendo algo que solo me convendría a mí, y tendría que cancelar la gira y joder al grupo. No podía hacer eso", añadió.

Sea como fuere, la banda -que lanzó el año pasado su cuarto álbum 'No Sound Without Silence'- planea explorar nuevos territorios a finales de año cuando completen su gira.

"Tenemos previstas muchas cosas. Todos desplegaremos las alas y haremos otras cosas, pero The Script es nuestra prioridad y siempre lo será", concluyó.