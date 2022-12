Daniel Radcliffe planea hacerse un tatuaje

La pasión que el actor Daniel Radcliffe siente por la obra del dramaturgo Samuel Beckett es tal, que al protagonista de Harry Potter le encantaría grabarse en la piel una de sus citas, pero si todavía no lo ha hecho es porque la idea no gusta mucho a sus padres, quienes montarían en cólera si descubriesen que su hijo tiene un tatuaje.

"Quiero tatuarme en el brazo o en el pecho la cita de Beckett que dice: 'Inténtalo, falla, vuelve a intentarlo y falla mejor'. Aunque lo más sensato por mi parte sería no mencionar el tema de los tatuajes, por si mis padres se enteran", confesó el joven al periódico Daily Star.

Con o sin tatuajes, el joven actor sigue levantando pasión entre sus seguidores y es abordado incesablemente por sus fans, lo que no parece importarle.

"A diferencia de algunos amigos míos, a mí no me molesta que los fans se acerquen a saludar, ni me parece irrespetuoso. Siempre hay gente que me pide autógrafos o que les firme un libro de 'Harry Potter' y yo no me lo pienso dos veces, acepto encantado", reveló.

Habrá que esperar para comprobar si finalmente el actor lleva a cabo su sueño de grabarse la piel o no, una idea que siempre ha tenido presente, ya que la moda de los tatuajes le parece "realmente genial". Pero de hacerlo, Daniel optará por una cita que signifique algo para él, ya que recientemente no se mostraba partidario del estilo del cantante de One Direction, Harry Styles, quien lleva grabados dibujos sin orden ni concierto.

"¿Como los tatuajes carcelarios? ¿No es eso lo que haces cuando llevas 5 años dentro?", bromeaba Daniel en una entrevista en la emisora británica Capital FM.