Daniel Radcliffe 'impactará' con sus escenas homosexuales

El actor británico está decidido a dejar definitivamente atrás su personaje de 'Harry Potter' para emprender el camino de filmes independientes que hagan reflexionar a los espectadores en profundidad, por lo que está seguro de que su papel del poeta Allen Ginsberg en 'Kill All Your Darlings' --película con varias escenas subidas de tono-- logrará impresionar a la audiencia con su particular visión de la homosexualidad. Satisfecho con su nueva faceta interpretativa, Daniel Radcliffe cree que sus últimos proyectos en el cine le están ayudando a madurar como artista.

"Estoy convencido de que en los últimos años he progresado mucho como intérprete, ya que me estoy enfrentando a retos muy complicados que me exigen exprimir al máximo mis capacidades. Creo que mi nueva película es un buen ejemplo de ello, aunque sé que muchos de mis fans van a quedar muy impactados con algunas secuencias relacionadas con la temática homosexual. Pero eso es normal teniendo en cuenta que empecé en una de las sagas más populares del cine [refiriéndose a su etapa en 'Harry Potter']", aseguró el joven artista a la revista Total Film.

Sin embargo, Daniel insiste en que su última cinta no pretende ofrecer ningún tipo de testimonio gráfico sobre el sexo y apunta que la trama de la película solo logrará transmitir "emociones". De hecho, la estrella de cine se atreve a aventurar que el público quedará mucho más conmovido con la combinación de belleza y sentimiento que define buena parte de 'Kill All Your Darlings'.

"En realidad no hay ninguna escena de sexo explícito, ni la gente tendrá que taparse los ojos para evitar cierto tipo de cosas. Lo que sí son muy explícitos son los problemas y los estados emocionales por los que atraviesan los personajes. En el fondo, la historia conquistará a los espectadores por su belleza y por los sentimientos que transmite", indicó.

Por: Bang Showbiz