Daniel Radcliffe huye del alcohol y las drogas

Aunque en su momento admitió haber atravesado una difícil etapa por su ya superada afición a la bebida, el actor Daniel Radcliffe ahora está orgulloso de poder decir que disfruta mucho más de sus largas jornadas en el set de rodaje que de las fiestas posteriores a los estrenos de sus películas, ya que en la actualidad prefiere seguir una vida tranquila y alejada de los excesos que, con cierta frecuencia, definen la exigente industria del cine.

"A mí me encanta ir a trabajar todas las mañanas y pasar en el set las horas que sean necesarias. Sé que hay otros actores que disfrutan mucho más en las fiestas de los estrenos, en las galas de premios y demás fiestas, pero yo no. Por lo menos ya no me interesan como antes. Prefiero quedarme con la parte más profesional de este trabajo", aseguró el actor de ' Harry Potter ' en la emisora de radio Sirius XM.

El joven artista no quiere desvelar los nombres de aquellos colegas de profesión que, en su opinión, prefieren cultivar el lado más hedonista de su trabajo que el meramente artístico, pero lo que sí tiene claro Daniel es que prefiere afrontar 12 horas seguidas de extenuante trabajo antes que tirar su carrera por la borda con un ataque de rebeldía e inmadurez.

"Mi idea de diversión en estos momentos es pasar días y días en un set de rodaje sin apenas descanso. Lo digo en serio, ya que mantenerme centrado es lo mejor que puedo hacer para llevar una vida productiva y satisfactoria. El caso es que no quiero acabar como muchas de esas estrellas juveniles que, llegado un momento, acaban colapsando y protagonizando una infinidad de escándalos vergonzosos", reveló el británico antes de ensalzar la figura de la actriz Jodie Foster por ser una de las pocas estrellas juveniles que se ha mantenido constante durante toda su carrera.

"Creo que Jodie Foster es el mejor ejemplo de cómo hay que hacer las cosas, ya que ha sabido manejar su carrera y su vida privada con una racionalidad que es inusual en estos tiempos", concluyó.

Por: Bang Showbiz