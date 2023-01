Daniel Radcliffe, fan de lo nuevo de 'Harry Potter'

El actor Daniel Radcliffe está ilusionado con el spin-off de 'Harry Potter' protagonizado por Eddie Redmayne, 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos', pero prefiere poder disfrutar de la película como un fan, más que participar en ella.

"Estoy feliz de que lo estén haciendo, pero me gusta no estar involucrado. Sé muy poco sobre ello, pero seré el primero en la cola", cuenta a la revista HELLO!

Mucho ha llovido desde que terminara de rodar la famosa serie de películas, pero su buen instinto le ha hecho seleccionar con cuidado los proyectos que le surgieron después.

"Al principio no había buenas [ofertas]. Me ofrecieron hacer un remake de 'El mago de Oz' con Rupert [Grint] y Emma [Watson]. Querían que encarnara al león cobarde, Emma sería Dorothy y Rupert interpretaría al espantapájaros", añade.

Daniel considera que ahora es mejor actor que hace unos años y por eso puede aceptar determinados papeles a los que antes no hubiera dicho que sí.

"Muchas de las cosas que estoy haciendo ahora, muchos de estos guiones, han estado rondándome unos cinco años, pero tenía que madurar antes de aceptarlos. Soy mucho mejor actor ahora", admite.