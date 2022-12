Daniel Radcliffe está ansioso de mostrar sus películas a sus hijos

Daniel Radcliffe, quien se hiciera famoso por interpretar al mago Harry Potter en la serie de películas del mismo nombre, es aún soltero y piensa seguir siéndolo durante una larga temporada, lo que no quita para que ya haya pasado por su mente cómo y cuándo contará a sus hijos que él, tiempo atrás, fue el niño mago más conocido del mundo.

"¿Harán un remake antes de que mis hijos crezcan? ¿Tendrán que decir mis hijos que su padre es el Harry Potter original? ¡Todo es posible! He pensado a qué edad dejaré ver a mis hijos las películas, porque es algo extraño. Probablemente no será muy tarde", contó el actor en el programa 'Lorraine' del canal británico ITV.

Daniel mantiene actualmente una relación con la actriz Erin Darke pero aunque el momento que viven es muy bonito los compromisos laborales de ambos no les hacen pensar en dar ningún paso más, al menos de momento.

"Me encanta imaginar que un día seré padre, porque muchos de mis amigos lo son y he visto el cambio que los niños han dado a sus vidas. Pero aún queda mucho tiempo para eso... ¡si todavía no sé cuidar de mí mismo!", admitió.

Daniel está en plena promoción de la película 'Horns' y aunque está muy satisfecho con su trabajo está decidido a cambiar y no solo a dar vida a turbulentos personajes.

"No sé si estaré siempre tras registros oscuros, creo que es bueno mezclar. Me están llegando papeles en los que puedo demostrar lo que soy capaz de hacer y espero que siga siendo así", declaró a la agencia BANG Showbiz en la presentación de la película en Londres.

