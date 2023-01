Daniel Craig recibirá 60 millones de dólares por 'Spectre'

El protagonista de la saga de James Bond durante nueve años, Daniel Craig, será el 007 mejor pagado de la historia después del lanzamiento de la película 'Spectre' este año.

"El contrato de Daniel incluye 24 millones de dólares (21 millones de euros) por actuar, alrededor de 6 millones de dólares (5 millones de euros) por la promoción y 30 millones de dólares (27 millones de euros) si se cumplen las expectativas financieras. Aun teniendo en cuenta la inflación, es el Bond mejor pagado con diferencia", aseguró una fuente cercana a MGM al periódico The Sun.

A pesar de estas generosas ganancias, Daniel ya expresó recientemente su deseo de "pasar página" y abandonar la saga, a no ser que aceptara grabar otra película "solo por dinero".

"Ya pasó, se acabó. Lo que quiero es pasar página. Por al menos un año o dos no quiero pensar en ello. Si hiciera otra película de Bond sería solo por dinero. Ahora mismo prefiero romper este vaso y cortarme las venas [a seguir interpretando el personaje]. No es el momento. No sé cuál será mi siguiente paso, no tengo ni idea", señaló a la revista Time Out.

Aun teniendo dudas acerca del futuro de su carrera, el actor aconsejó a su posible sucesor acerca de qué significa interpretar este papel.

"No escuches a nadie. Bueno, escucha a todo el mundo, pero tienes que elegir al final del día. Es tu decisión y tienes que aceptar las consecuencias. Tienes que dar todo de ti. Ya no se hacen películas así, es algo excepcional", añadió.